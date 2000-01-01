Яшной Потап Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Яшной Афанасий Елисеевич
Мать: Яшная Федосья Яковлевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Яшной Кондратий Потапович
Мать ребёнка: Яшная Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Яшная Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Яшной Пётр Потапович
Мать ребёнка: Яшная Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Яшная Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Яшной Юда Потапович
Мать ребёнка: Яшная Авдотья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшная Авдотья Михайловна
Смерть
1806