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Яшной Потап Афонасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Яшной Афанасий Елисеевич

Мать: Яшная Федосья Яковлевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Яшной Кондратий Потапович

Мать ребёнка: Яшная Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Яшной Евдоким Потапович

Мать ребёнка: Яшная Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Яшной Пётр Потапович

Мать ребёнка: Яшная Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Яшной Федосий Потапович

Мать ребёнка: Яшная Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Яшной Юда Потапович

Мать ребёнка: Яшная Авдотья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшная Авдотья Михайловна

Смерть
1806
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