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Салеха Багаутдин Кызы

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Хуснетдинов Бахаутдин

Мать: Кавсяр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибгатуллин Халилулла

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Сибгатуллина) Фарзаня

Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: (Сибгатуллина) Зяйтюня

Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла

Рождение ребёнка
24.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла

Рождение ребёнка
1938

Сын: Сибгатуллин Максут

Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла

Рождение ребёнка
1941

Сын: Сибгатуллин Исхак

Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Сибгатуллина) Рауза

Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла

Смерть
Неизвестно

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