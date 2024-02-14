Салеха Багаутдин Кызы
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Хуснетдинов Бахаутдин
Мать: Кавсяр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Сибгатуллина) Фарзаня
Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: (Сибгатуллина) Зяйтюня
Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла
Рождение ребёнка
24.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла
Рождение ребёнка
1938
Сын: Сибгатуллин Максут
Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла
Рождение ребёнка
1941
Сын: Сибгатуллин Исхак
Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Сибгатуллина) Рауза
Отец ребёнка: Сибгатуллин Халилулла
Смерть
Неизвестно