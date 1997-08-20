Бондаренко Александр Иванович
Место рожденияСлободище, Винницкая обл., Украина
Дата рождения09.09.1922
Дата смерти20.08.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Слободище, Винницкая обл., Украина
Смерть
20.08.1997
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)