Бондаренко Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Александр Иванович

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Место рождения

Слободище, Винницкая обл., Украина

Дата рождения

09.09.1922

Дата смерти

20.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободище, Винницкая обл., Украина
Смерть
20.08.1997
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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