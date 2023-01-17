Гуслякова Наталья Евтроповна
Место рожденияГород Тирасполь, Молдовская республика
Дата рождения19.08.1917
Дата смерти21.11.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Город Тирасполь, Молдовская республика
Рождение ребёнка
17.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плахтеев Иван Степанович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1980