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Гуслякова Наталья Евтроповна

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Место рождения

Город Тирасполь, Молдовская республика

Дата рождения

19.08.1917

Дата смерти

21.11.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Город Тирасполь, Молдовская республика
Рождение ребёнка
17.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плахтеев Иван Степанович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плахтеев Иван Степанович

Смерть
21.11.1980
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