Ирина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1843 ст.
Муж: Рябов Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1844 ст.
Дочь: (Рябова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Рябов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1845 ст.
Дочь: (Рябова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Рябов Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1848 ст.
Дочь: (Рябова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Рябов Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1849 ст.
Отец ребёнка: Рябов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Рябов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Рябова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рябов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно