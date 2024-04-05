Ирина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Павлова

Ирина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1843 ст.

Муж: Рябов Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1844 ст.

Дочь: (Рябова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Рябов Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1845 ст.

Дочь: (Рябова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Рябов Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.04.1848 ст.

Дочь: (Рябова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Рябов Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1849 ст.

Сын: Рябов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Рябов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Рябов Василий Иванович

Отец ребёнка: Рябов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Рябова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рябов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.