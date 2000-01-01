Кучумова (Абрамова) Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
1874-76гг. МК (свадьба/жених Лазаревского общества крестьянин/невеста прихода Зырянской Ианно-Предтеченской церкви, дер. Абрамовской крест. Павла Абрамова дочь 26 лет/) Пермь ф. 719 оп. 10 д. 189
Смерть
После 1876