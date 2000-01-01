Кучумова (Абрамова) Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумова (Абрамова) Мария Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Муж: Кучумов Пётр Александрович

1874-76гг. МК (свадьба/жених Лазаревского общества крестьянин/невеста прихода Зырянской Ианно-Предтеченской церкви, дер. Абрамовской крест. Павла Абрамова дочь 26 лет/) Пермь ф. 719 оп. 10 д. 189
Смерть
После 1876
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