Мандельштам Орел (Орель) Ойселевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Мандельштам Йосель Гершевич
Мать: Мандельштам Ита
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мандельштам Гирш Орелевичш
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Риса Орелевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мандельштам Мейер Орелевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Фейга (Фаня) Орелевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно