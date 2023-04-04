Мандельштам Орел (Орель) Ойселевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Орел (Орель) Ойселевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Мандельштам Йосель Гершевич

Мать: Мандельштам Ита

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мандельштам Гирш Орелевичш

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Риса Орелевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мандельштам Мейер Орелевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Фейга (Фаня) Орелевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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