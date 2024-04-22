Козлов Косьма Кирилов
Место рождения
Дата рождения01.11.1810
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1810
Отец: Козлов Кирил Иванов
1 ноября 1810 деревни Камышевского крестьянина Кирила Козлова сын Косма Тобольск 156 15 1154 1810 МК Камышевское 23 года в 1834 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Козлова Василиса Кузьмина
Мать ребёнка: Козлова Фетинья Карпова
16 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Козлова Фетинья Карпова
13 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Фетинья Карпова
Смерть
1840
Умер в 1840 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)