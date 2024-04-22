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Козлов Косьма Кирилов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

01.11.1810

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1810

Отец: Козлов Кирил Иванов

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 ноября 1810 деревни Камышевского крестьянина Кирила Козлова сын Косма Тобольск 156 15 1154 1810 МК Камышевское 23 года в 1834 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Козлова Василиса Кузьмина

Мать ребёнка: Козлова Фетинья Карпова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Козлов Андрей Кузьмин

Мать ребёнка: Козлова Фетинья Карпова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
13 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Фетинья Карпова

Смерть
1840
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умер в 1840 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
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