Макарова (Лапшина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Лапшина) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Лапшин Александр Сергеевич

Мать: не указана

Смерть
1954
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