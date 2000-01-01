Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Макарова (Лапшина) Мария Александровна
Макарова (Лапшина) Мария Александровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
1954
Пол
Женский
Отец
Лапшин Александр Сергеевич
1842 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Лапшин Александр Сергеевич
Мать: не указана
Смерть
1954
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия