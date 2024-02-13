Бешененко Анастасия I
Место рождениянеизвестно
Дата рожденияМежду 1860 и 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно (Бешененко) Матрена
Отец ребёнка: Бешененко Егор I Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бешененко Егор I Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бешененко Пантелей Егорович
Отец ребёнка: Бешененко Егор I Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бешененко Егор I Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно