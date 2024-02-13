Бешененко Анастасия I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко Анастасия I

Место рождения

неизвестно

Дата рождения

Между 1860 и 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно (Бешененко) Матрена

Отец ребёнка: Бешененко Егор I Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Павел Егорович

Отец ребёнка: Бешененко Егор I Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Пантелей Егорович

Отец ребёнка: Бешененко Егор I Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Иван Егорович

Отец ребёнка: Бешененко Егор I Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бешененко Егор I Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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