Захаров Леонид Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1936
Дата смерти27.10.2022
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1936
Рождение ребёнка
21.03.1960
Сын: Захаров Константин Леонидович
Мать ребёнка: Захарова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Лидия Васильевна
Смерть
27.10.2022