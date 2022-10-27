Захаров Леонид Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Леонид Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1936

Дата смерти

27.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1936

Отец: Захаров Константин Иванович

Мать: Моисеенко Екатерина Поликарповна

Рождение ребёнка
21.03.1960

Сын: Захаров Константин Леонидович

Мать ребёнка: Захарова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Лидия Васильевна

Смерть
27.10.2022
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