Логинов Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Анисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Яков (Iаков) Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Семен (Самсон?) Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Логинова) Иустиния Анисимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Логинова) Василиса Анисимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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