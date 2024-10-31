Логинов Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логинов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Яков (Iаков) Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Семен (Самсон?) Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Логинова) Иустиния Анисимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Логинова) Василиса Анисимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно