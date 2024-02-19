Кубасова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубасова Анна Степановна

Кубасова Анна Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1890 по 1895

Дата смерти

С 1956 по 1957

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 по 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кубасов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кубасов Николай Викторович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Кубасова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Кубасов Николай Викторович

Верх-Талица, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
16.10.1927

Дочь: Попова (Кубасова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кубасов Николай Викторович

Верх-Талица, Бийский округ, Сибирский край
Смерть
С 1956 по 1957

Мы используем куки для улучшения работы сайта.