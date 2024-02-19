Кубасова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1890 по 1895
Дата смертиС 1956 по 1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 по 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кубасов Николай Викторович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Кубасова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Кубасов Николай Викторович
Рождение ребёнка
16.10.1927
Дочь: Попова (Кубасова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кубасов Николай Викторович
Смерть
С 1956 по 1957