Балезин Ларион Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1702 ст.
Дата смертиОколо 1735 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1702 ст.
Отец: Балезин Юрий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Сын: Балезин Степан Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Сын: Балезин Андрей Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1735 ст.