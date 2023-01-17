Балезин Ларион Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балезин Ларион Юрьевич

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Место рождения

Коробовская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1702 ст.

Дата смерти

Около 1735 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1669 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1702 ст.

Отец: Балезин Юрий Фёдорович

Мать: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Сын: Балезин Степан Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Сын: Балезин Андрей Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Балезин Семён Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1735 ст.
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