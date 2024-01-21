Троян Настасия Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян Настасия Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Троян Евгения Яковлева

Отец ребёнка: Троян Яков Калинников

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Троян Христина Яковлева

Отец ребёнка: Троян Яков Калинников

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Троян Самуил Яковлев

Отец ребёнка: Троян Яков Калинников

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Троян Дария Яковлева

Отец ребёнка: Троян Яков Калинников

Место жительства
1842
Мокляки, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троян Яков Калинников

Смерть
Неизвестно
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