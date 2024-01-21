Троян Настасия Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Троян Евгения Яковлева
Отец ребёнка: Троян Яков Калинников
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Троян Христина Яковлева
Отец ребёнка: Троян Яков Калинников
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Троян Самуил Яковлев
Отец ребёнка: Троян Яков Калинников
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Троян Дария Яковлева
Отец ребёнка: Троян Яков Калинников
Место жительства
1842
Мокляки, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно