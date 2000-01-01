Амельян Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Моисей Амельянов
Мать ребёнка: Меланья Мартинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Мартинова
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно