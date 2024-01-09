Шупта (Михайловская) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1912
Отец ребёнка: Шупта Иван Михайлович
Станица Архангельская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шупта Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винько Александра Ивановна
Отец ребёнка: Шупта Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
По рассказам была цыганкой
Смерть
Около 1923