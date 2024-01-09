Шупта (Михайловская) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупта (Михайловская) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1923

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Шупта Василий Иванович

Отец ребёнка: Шупта Иван Михайлович

Станица Архангельская, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шупта Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винько Александра Ивановна

Отец ребёнка: Шупта Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шупта Иван Михайлович

Упоминание
Неизвестно
По рассказам была цыганкой
Смерть
Около 1923
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