Усманова (Рахимова) Галия Нигматовна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения15.03.1933
Дата смерти25.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Рамазан Рафаизович
Отец ребёнка: Усманов Рафаиз Мунасипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1961
Рождение ребёнка
16.10.1963
Рождение ребёнка
29.01.1967
Рождение ребёнка
24.07.1977
Смерть
25.12.2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно