Жантиева (Темирканова) Хаджикау Ибаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖантиева (Темирканова) Хаджикау Ибаковна

Жантиева (Темирканова) Хаджикау Ибаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1814 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жантиев Амзоруко Джан-Гиреевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Отец ребёнка: Жантиев Амзоруко Джан-Гиреевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.