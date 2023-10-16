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Хартыкайнен Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1893

Сын: Капппи Михаил Давидович

Отец ребёнка: Капппи Давид Михайлович

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
22.04.1897

Сын: Капппи Иоанн Давидович

Отец ребёнка: Капппи Давид Михайлович

Рождение ребёнка
01.05.1900

Сын: Капппи Андрей Давидович

Отец ребёнка: Капппи Давид Михайлович

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
11.02.1904

Дочь: Анна Давидовна

Отец ребёнка: Капппи Давид Михайлович

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
30.03.1907

Дочь: Анна Давидовна

Отец ребёнка: Капппи Давид Михайлович

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капппи Давид Михайлович

Смерть
Неизвестно
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