Хартыкайнен Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1893
Отец ребёнка: Капппи Давид Михайлович
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
22.04.1897
Отец ребёнка: Капппи Давид Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1900
Отец ребёнка: Капппи Давид Михайлович
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
11.02.1904
Дочь: Анна Давидовна
Отец ребёнка: Капппи Давид Михайлович
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
30.03.1907
Дочь: Анна Давидовна
Отец ребёнка: Капппи Давид Михайлович
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно