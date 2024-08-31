Гусева Екатерина Тимофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Дубки, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубки, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Гусева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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