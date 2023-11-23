неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Герасимов
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Никита Герасимов
(Абиссов) Борис Никитич (1765 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Никиты Герасимовича. С 1780 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1783 году определен во дьячк... Показать все
Смерть
Неизвестно