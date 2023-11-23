неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Герасимов

Рождение ребёнка
1765

Сын: (Абиссов) Борис Никитин

Отец ребёнка: Никита Герасимов

(Абиссов) Борис Никитич (1765 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Никиты Герасимовича. С 1780 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1783 году определен во дьячк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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