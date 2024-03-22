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Литвиненко Терентий Борисов

Место рождения

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Литвиненко Борис Климов

Мать: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
1832
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
Место жительства
1832
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Домна Савина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
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