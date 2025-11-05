Юскаев Рашид
мужской, родился 28.02.1964
ОтецЮскаев АнверНеизвестно г.р.
Супруги
Юскаева (Иванова) Светлана28.02.1965 г.р.
Дети
Юскаев Рустам07.05.1984 г.р.
Печерина (Юскаева) Ольга29.12.1987 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1964
Отец: Юскаев Анвер
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1984
Сын: Юскаев Рустам
Мать ребёнка: Юскаева (Иванова) Светлана
Рождение ребёнка
29.12.1987
Дочь: Печерина (Юскаева) Ольга
Мать ребёнка: Юскаева (Иванова) Светлана