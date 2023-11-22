Смехнов Ларион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Смехнов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Смехнов Трофим Ларионович
Мать ребёнка: Смехнова Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Смехнов Прохор Ларионович
Мать ребёнка: Смехнова Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Смехнова Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Смехнова Феврония Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно