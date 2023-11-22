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Смехнов Ларион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Смехнов Иван Петрович

Мать: Смехнова Евдокия Леонтьевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Смехнов Трофим Ларионович

Мать ребёнка: Смехнова Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Смехнов Прохор Ларионович

Мать ребёнка: Смехнова Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Смехнов Иван Ларионович

Мать ребёнка: Смехнова Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Смехнов Леон Ларионович

Мать ребёнка: Смехнова Феврония Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смехнова Феврония Васильевна

Смерть
Неизвестно
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