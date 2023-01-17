Гошно Демьян Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Демьян Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Гошно Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Гошно Лукаш Демьянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гошно Семен Демьянов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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