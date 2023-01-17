Гошно Демьян Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Гошно Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Гошно Лукаш Демьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гошно Семен Демьянов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно