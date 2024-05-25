Берестов Егор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берестов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова (--) Марья Федоровна

Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: Берестова Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Берестова (--) Марья Федоровна

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно

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