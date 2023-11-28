Заводчиков Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заводчикова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1964
Дочь: Панарина Ирина Александровна
Мать ребёнка: Заводчикова Таисия Ивановна
Смерть
Неизвестно