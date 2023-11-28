Заводчиков Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчиков Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заводчикова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1964

Дочь: Панарина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Заводчикова Таисия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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