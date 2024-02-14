Литвина (Васильева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Васильева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1929

Дата смерти

17.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Соломон

Рождение ребёнка
25.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Соломон

Рождение ребёнка
05.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Соломон

Смерть
17.03.1988

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