Задорожний Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожний Алексей Иванович

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Место рождения

Каховка, Украина

Дата рождения

21.01.1949

Дата смерти

14.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Каховка, Украина
Рождение ребёнка
25.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Днепр, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.01.1999
Днепр, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
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