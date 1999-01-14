Задорожний Алексей Иванович
Место рожденияКаховка, Украина
Дата рождения21.01.1949
Дата смерти14.01.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Каховка, Украина
Рождение ребёнка
25.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.01.1999
Похороны
Неизвестно