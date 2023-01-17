Тихонова Пелагея Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
Вычислено 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1821
Дочь: Слепова Александра Иванова
Отец ребёнка: Тихонов Иван Иванов
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Федор Иванов
Отец ребёнка: Тихонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Петр Иванов
Отец ребёнка: Тихонов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно