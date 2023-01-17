Тихонова Пелагея Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Пелагея Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1821

Дочь: Слепова Александра Иванова

Отец ребёнка: Тихонов Иван Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Федор Иванов

Отец ребёнка: Тихонов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Петр Иванов

Отец ребёнка: Тихонов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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