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Джанибеков Асхат Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1972

Отец: Джанибеков Борис Хамитович

Мать: Магияева Тамара Пачаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болатчиева Ханифа (Эмма) Рашидовна

Рождение ребёнка
09.01.2004

Сын: Джанибеков Ахмат Асхатович

Мать ребёнка: Болатчиева Ханифа (Эмма) Рашидовна

Рождение ребёнка
03.10.2005

Сын: Джанибеков Исмаил Асхатович

Мать ребёнка: Болатчиева Ханифа (Эмма) Рашидовна

Рождение ребёнка
24.06.2007

Сын: Джанибеков Ибрахим Асхатович

Мать ребёнка: Болатчиева Ханифа (Эмма) Рашидовна

Рождение ребёнка
09.08.2019

Сын: Джанибеков Юсуф Асхатович

Мать ребёнка: Болатчиева Ханифа (Эмма) Рашидовна

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