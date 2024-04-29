Джанибеков Асхат Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.2004
Сын: Джанибеков Ахмат Асхатович
Мать ребёнка: Болатчиева Ханифа (Эмма) Рашидовна
Рождение ребёнка
03.10.2005
Сын: Джанибеков Исмаил Асхатович
Мать ребёнка: Болатчиева Ханифа (Эмма) Рашидовна
Рождение ребёнка
24.06.2007
Сын: Джанибеков Ибрахим Асхатович
Мать ребёнка: Болатчиева Ханифа (Эмма) Рашидовна
Рождение ребёнка
09.08.2019
Сын: Джанибеков Юсуф Асхатович
Мать ребёнка: Болатчиева Ханифа (Эмма) Рашидовна