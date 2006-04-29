Стрижевская Ирина Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижевская Ирина Евсеевна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

06.02.1923

Дата смерти

29.04.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1945

Дочь: Горелик Алла Григорьевна

Отец ребёнка: Горелик Григорий Абрамович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелик Григорий Абрамович

Смерть
29.04.2006
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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