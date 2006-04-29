Стрижевская Ирина Евсеевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1923
Дата смерти29.04.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1945
Дочь: Горелик Алла Григорьевна
Отец ребёнка: Горелик Григорий Абрамович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2006
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния