Калинин Василий Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1822
Мать ребёнка: Калинина Матрена Прохоровна
Рождение ребёнка
01.10.1824
Мать ребёнка: Калинина Матрена Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Калинина Матрена Прохоровна
Смерть
Неизвестно