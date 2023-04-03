Калинин Василий Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Василий Елизарович

Калинин Василий Елизарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Елизар Родионович

Мать: Калинина Евдокия Кузьминична?

Рождение ребёнка
07.10.1822

Сын: Калинин Назар Васильевич

Мать ребёнка: Калинина Матрена Прохоровна

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1824

Сын: Калинин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Калинина Матрена Прохоровна

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Калинина Матрена Прохоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close