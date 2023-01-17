Юн Ен Дю
Место рожденияПхеньян, КНДР
Дата рождения19.08.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Пхеньян, КНДР
Рождение ребёнка
29.12.1974
Сын: Юн Дмитрий Ендюнович
Мать ребёнка: Ким Мён Дя
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юн Вадим Ендюнович
Мать ребёнка: Ким Мён Дя