Юн Ен Дю — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юн Ен Дю

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Место рождения

Пхеньян, КНДР

Дата рождения

19.08.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Пхеньян, КНДР
Рождение ребёнка
29.12.1974

Сын: Юн Дмитрий Ендюнович

Мать ребёнка: Ким Мён Дя

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юн Вадим Ендюнович

Мать ребёнка: Ким Мён Дя

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