Ледик Фёдор Давидович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Ледик Давид Генрихович
Мать: Ледик Елизавета Егоровна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Ледик Елизавета Яковлевна
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.05.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ледик Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
20.01.1929
Дочь: Ледик Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Ледик Елизавета Яковлевна
Смерть
Неизвестно