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Ледик Фёдор Давидович

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Место рождения

Елгава, Jelgava

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ледик Давид Генрихович

Мать: Ледик Елизавета Егоровна

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
1919

Сын: Ледик Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Ледик Елизавета Яковлевна

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ледик Елизавета Яковлевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.01.1929

Дочь: Ледик Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Ледик Елизавета Яковлевна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
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