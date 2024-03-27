Гатиятуллина Зуфар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатиятуллина Зуфар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Татарстан, деревня Кульметьево
Рождение ребёнка
08.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Сарманово (Сармановский район)
Смерть
30.10.1983
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