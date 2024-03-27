Гатиятуллина Зуфар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Татарстан, деревня Кульметьево
Рождение ребёнка
08.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Сарманово (Сармановский район)
Смерть
30.10.1983