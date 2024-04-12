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Борзов Филлип Фролов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

До 1662

Дата смерти

Между 1706 и 1708

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1662

Отец: Борзов Фрол Васильев

Мать: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Рождение ребёнка
1678

Сын: Борзов Михаил Филиппов

Мать ребёнка: Борзова Елена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Борзов Павел Филиппов

Мать ребёнка: Борзова Елена Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Борзов Лукьян Филиппов

Мать ребёнка: Борзова Елена Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
Между 1706 и 1708
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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