Прасковья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1683
Дата смертиМежду 1724 и 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1699 и 1705
Муж: Михаил Денисович
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Денисович
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Денисович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Михаил Денисович, 38 лет, и жена его Прасковья Афанасьевна, 36 лет. У них дети Кузьма 7 лет, Дарья, 14 лет. У него живет Елизар Григрьевич, 56 лет, и же... Показать все
Смерть
Между 1724 и 1729