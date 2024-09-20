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Прасковья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

Между 1724 и 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1681 г.р.

Дети

Около 1705 г.р.
Около 1712 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1699 и 1705

Муж: Михаил Денисович

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Денисович

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Денисович

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Давыдково, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Михаил Денисович, 38 лет, и жена его Прасковья Афанасьевна, 36 лет. У них дети Кузьма 7 лет, Дарья, 14 лет. У него живет Елизар Григрьевич, 56 лет, и же... Показать все
Смерть
Между 1724 и 1729
Давыдково, Шуйский район, Северный край

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