Сибиряков Алексей Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСибиряков Алексей Порфирьевич

Сибиряков Алексей Порфирьевич

avatar

Место рождения

село Большие Копены, Российская империя(ныне Боградский район Республики Хакасия)

Дата рождения

14.03.1907

Дата смерти

22.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сибирякова (Калинина) Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Сибиряков Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Сибирякова (Калинина) Васса Ивановна

Военная награда
06.07.1943
Награжден орденом Ленина
Смерть
22.04.1945
Умер от ран недалеко от Кеннинсберга
Военная награда
29.06.1946
Награжден медалью Золотая Звезда и присвоено звание Героя Советского Союза. Гвардии капитан ком. батареи 354 самоходного артиллерийского полка.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.