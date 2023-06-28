Сибиряков Алексей Порфирьевич
Место рождениясело Большие Копены, Российская империя(ныне Боградский район Республики Хакасия)
Дата рождения14.03.1907
Дата смерти22.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сибиряков Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Сибирякова (Калинина) Васса Ивановна
Военная награда
06.07.1943
Награжден орденом Ленина
Смерть
22.04.1945
Умер от ран недалеко от Кеннинсберга
Военная награда
29.06.1946
Награжден медалью Золотая Звезда и присвоено звание Героя Советского Союза. Гвардии капитан ком. батареи 354 самоходного артиллерийского полка.