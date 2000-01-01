Nunes Vaz Abraham
Место рожденияAmsterdam, North Holland, Netherlands
Дата рождения14.09.1859
Дата смерти13.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1859
Отец: Nunes Vaz Jacob
Мать: Nunes Vaz Ribca Baruch
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Место жительства
Около ?.05.1861
Место жительства
Около 1861
Бракосочетание
08.05.1895
Жена: Rebecca
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Мясник
Место жительства
Неизвестно
Netherlands, Population Registers, 1810-1936
Смерть
13.11.1942
Oświęcim, Lesser Poland, Poland