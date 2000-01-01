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Nunes Vaz Abraham

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Место рождения

Amsterdam, North Holland, Netherlands

Дата рождения

14.09.1859

Дата смерти

13.11.1942

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1828 г.р.

Жена

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1859

Отец: Nunes Vaz Jacob

Мать: Nunes Vaz Ribca Baruch

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Место жительства
Около ?.05.1861
Место жительства
Около 1861
Бракосочетание
08.05.1895

Жена: Rebecca

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Мясник
Место жительства
Неизвестно
Netherlands, Population Registers, 1810-1936
Смерть
13.11.1942
Oświęcim, Lesser Poland, Poland
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