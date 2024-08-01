Прончатова ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прончатова) Софья Михайловна
Отец ребёнка: Прончатов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прончатов Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Прончатов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прончатова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Прончатов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прончатов Яков Михайлович
Отец ребёнка: Прончатов Михаил Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прончатов Серафим Михайлович
Отец ребёнка: Прончатов Михаил Максимович
Смерть
Неизвестно