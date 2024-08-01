Прончатова ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прончатова ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прончатова) Софья Михайловна

Отец ребёнка: Прончатов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прончатов Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Прончатов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прончатова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Прончатов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прончатов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Прончатов Михаил Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прончатов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Прончатов Серафим Михайлович

Отец ребёнка: Прончатов Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно

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