Голованов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голованова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Голованова Анастасия Олеговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Роман Сергеевич
Мать ребёнка: Голованова Анастасия Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно