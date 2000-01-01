Голованов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голованова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Голованова Анастасия Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Голованова Анастасия Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованова Анастасия Олеговна

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