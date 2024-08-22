Каргина Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина Степанида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Семен Степанов

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Каргин Ефим Семенов

Отец ребёнка: Каргин Семен Степанов

Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Каргина Акулина Семенова

Отец ребёнка: Каргин Семен Степанов

Смерть
Неизвестно

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