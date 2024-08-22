Каргина Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Каргин Ефим Семенов
Отец ребёнка: Каргин Семен Степанов
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Каргина Акулина Семенова
Отец ребёнка: Каргин Семен Степанов
Смерть
Неизвестно