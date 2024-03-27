Топорец Ксенофонт Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти24.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Топорец Степан
Мать: Домника
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Топорец (Брагуца) Аксения Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Топорец (Брагуца) Аксения Ивановна
Смерть
24.05.1978