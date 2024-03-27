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Топорец Ксенофонт Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

24.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Топорец Степан

Мать: Домника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топорец (Брагуца) Аксения Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Топорец (Брагуца) Аксения Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Топорец (Брагуца) Аксения Ивановна

Смерть
24.05.1978

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