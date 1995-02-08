Апполонов Даниил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апполонов Даниил Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.2016

Дочь: Апполонова Юлия Данииловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.2020

Сын: Апполонов Ярослав Даниилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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