Иван Степанов
мужской, родился 1770, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
умер Неизвестно
МатьКатерина Маркова1749 г.р.
ОтецСтепан Иванов1736 г.р.
Супруги
Авдотья Иванова1772 г.р.
Дети
Афимья Иванова1798 г.р.
Наталья Иванова10.12.1800 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Степан Иванов
Мать: Катерина Маркова
Бракосочетание
06.03.1796
Жена: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Афимья Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
10.12.1800
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
09.10.1804
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1806
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
17.05.1810
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1813
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно