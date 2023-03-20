Иван Степанов 1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Степанов

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 1770, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

умер Неизвестно

Мать
Катерина Маркова1749 г.р.
Отец
Степан Иванов1736 г.р.
Супруги
Авдотья Иванова1772 г.р.
Дети
Афимья Иванова1798 г.р.
Наталья Иванова10.12.1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Степан Иванов

Мать: Катерина Маркова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Бракосочетание
06.03.1796

Жена: Авдотья Иванова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Метрическая книга (Общие метрические книги) церки Покрова Прсв.Богородицы в Замошье (Белозерский уезд) за 1780-1805

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Афимья Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
10.12.1800

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
09.10.1804

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
16.07.1806

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
17.05.1810

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
13.03.1813

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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