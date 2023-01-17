Приданова Настасья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приданова Настасья Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1841

Дочь: Агрипина Дмитриева

Отец ребёнка: Приданов Дмитрий Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приданов Дмитрий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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