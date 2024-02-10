Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1802 ст.
Сын: Феоктист Миронович
Отец ребёнка: Мирон Васильевич
Сотни Лошновой, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1820
Дочь: Марья Миронова
Отец ребёнка: Мирон Васильевич
Смерть
Неизвестно