Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1802 ст.

Сын: Феоктист Миронович

Отец ребёнка: Мирон Васильевич

Сотни Лошновой, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1820

Дочь: Марья Миронова

Отец ребёнка: Мирон Васильевич

Смерть
Неизвестно

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