Телелюев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1931

Дата смерти

24.02.1981

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1931

Отец: Телелюев Александр Иванович

Мать: Телелюева Анна Осиповна

Рождение ребёнка
21.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Мария Павловна

Рождение ребёнка
04.02.1962

Сын: Телелюев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Телелюева Мария Павловна

Рождение ребёнка
25.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Мария Павловна

Смерть
24.02.1981
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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