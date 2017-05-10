Телелюев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1931
Дата смерти24.02.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1931
Рождение ребёнка
21.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Мария Павловна
Рождение ребёнка
04.02.1962
Сын: Телелюев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Телелюева Мария Павловна
Рождение ребёнка
25.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Мария Павловна
Смерть
24.02.1981
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область